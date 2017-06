Les policiers français en ont marre de Marine Le Pen

Le syndicat Alliance estime que la surveillance continue de sa résidence de La Celle-Saint-Cloud, dans les Yvelines, gêne la bonne marche du service. La surveillance de la maison de Marine Le Pen crée des problèmes dans les Yvelines. Située dans la ville de La Celle-Saint-Cloud, entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, la résidence de la présidente du Front national est gardée en permanence par des policiers, que Marine Le Pen y soit présente ou non. Une situation qui dure depuis 18 mois et qui commence à faire râler les forces de l'ordre, raconte Le Parisien.Le syndicat des gardiens de la paix, Alliance, regrette, selon le quotidien, les problèmes d'organisation interne de leur service causés par cette surveillance continue. La mission retirerait en effet des policiers de la voie publique, et empêcherait la mise en place «d'un cycle de repos plus avantageux». En clair, dans un contexte où les effectifs sont tout juste suffisants, la mobilisation permanente de deux fonctionnaires est une source de déséquilibre pour la police des Yvelines.