50ème anniversaire de l'Ugema: l'historique d'une génération

C'est un ouvrage collectif dirigé par Mahfoud Aoufi et composé de quelque 220 pages que les éditions

La Renaissance ont consacré au 50ème anniversaire de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (Ugema). Retraçant l'épopée du mouvement depuis le congrès constitutif du 8 au 14 juillet 1955, source du 1er congrès constitutif présidé par Ahmed Taleb, à l'indépendance nationale, en passant par les trois autres congrès de 1956, 1957 et 1960 dont les deux derniers ont été présidés par Messaoud Aït Chaalal, cet ouvrage représente un hommage aux différents acteurs d'un combat majeur qui a nourri la résistance du peuple algérien et son triomphe contre le colonialisme. «La création de l'Ugema, en juillet 1955, est un moment lumineux de l'histoire de notre Mouvement national et de notre guerre de Libération nationale» écrivent ses auteurs qui estiment, à juste titre, que «les intellectuels et les étudiants d'aujourd'hui doivent savoir qu'à l'époque, les étudiants algériens de l'université d'Alger et des autres universités françaises n'étaient que quelques centaines» lorsqu'ils ont rejoint le combat pour le recouvrement de l'Indépendance nationale.