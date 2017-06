Un Algérien fabrique des robots pour Airbus et BMW

Il est en train de faire le buzz sur la Toile. Il s'agit du jeune Algérien Hamid Hedjar. Originaire du village Imaghdacen dans l'Akfadou (Béjaïa), il est spécialiste de la collaboration entre robot et humains. Il travaille dans la construction des robots et des lignes de production pour les grandes entreprises comme BMW, Mercedes, Airbus, etc. Il a travaillé avec une entreprise française «Daher» pour les idées à moderniser leur ligne de production d'avion. Bravo!