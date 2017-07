Bouazghi maîtrise déjà son secteur

Les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et les investisseurs ont salué le dynamisme et le degré de compréhension du nouveau ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, qui a réussi en un laps de temps assez court à s'enquérir de la situation de son secteur considéré comme vital pour l'économie nationale. Il faut dire que les nombreuses sorties sur le terrain, depuis sa nomination, ainsi que ses rencontres avec les professionnels, ont permis à Bouazghi d'apprécier la situation actuelle de l'agriculture dans le pays. Le ministre s'est montré très attentif aux explications et aux préoccupations des professionnels du secteur qui ont noté de sa part une grande disponibilité ainsi qu'une capacité d'assimilation phénoménale. «j'ai eu l'impression qu'il occupe ce poste depuis plusieurs années», confie un opérateur.