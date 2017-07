Le Nobel d'économie, Jean Tirole présent à Alger

Sur invitation de la Banque d'Algérie, à l'occasion de la Rencontre africaine de la Société d'économétrie, plusieurs des acteurs de l'économie mondiale ont assisté avant-hier à cet événement organisé à l'ESB de Bouzaréah. Parmi les présents, on retrouve le professeur Jean Tirole, président de la Fondation Jean-Jacques Laffont, Toulouse Schools of Economics (TSE), prix Nobel d'économie en 2014. Jean Tirole a présenté un travail conduit en commun avec Rolland Benabou où l'éthique est la valeur pivot dans les stimulus du comportement. La communauté africaine et internationale de l'Ecole de commerce, présente à l'exposé du professeur Jean Tirole, a pu évaluer la pertinence du modèle mathématiques qui induit les comportements moraux ou non moraux. Le prix Nobel d'économie a bien sûr pris toutes les précautions méthodologiques d'usage pour expliquer ce que son modèle évacuait ou intégrait. L'objet de ce chantier de recherche est de mieux comprendre quels sont les stimulus qui rendent les comportements plus moraux. C'est le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, qui a ouvert la 1ère journée des travaux qui se poursuivront jusqu'à aujourd'hui.