Mahrez en vacances à Tlemcen

Après une longue saison épuisante et chargée d'émotion et de défis, la star algérienne de Leicester City, Riyad Mahrez, a décidé de prendre du recul avant de se prononcer sur sa future destination et le choix de son club. Cela ne l'a pas empêché de prendre quelques jours de vacances en Algérie, plus exactement à Tlemcen, région natale de ses parents, pour se ressourcer auprès de sa famille. Mahrez a donc posté une vidéo sur son compte Facebook le montrant en train de jouer au ballon dans un coin perdu de ce village algérien avec ses amis et des jeunes du village. L'international algérien devrait reprendre le chemin des entraînements avec Leicester à partir du 5 juillet, avant de trancher le cas de son avenir.