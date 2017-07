Une cité médicale à Tidjelabine

Des préparatifs sont actuellement en cours, à Boumerdès, en vue de la création d'une cité médicale, devant être abritée par une zone d'activités de la banlieue de Tidjelabine, à l'ouest de Boumerdès. En effet, des actions sont en cours en vue de l'aménagement d'une zone d'activité destinée à tous les investissement du secteur médical, sur une surface de plus de 15 ha de la banlieue de Tidjelabine. Cette zone, expressément sélectionnée pour sa proximité du siège de la wilaya et des RN 5 et 12, en plus de la gare ferroviaire, va abriter des investissements bien définis et selon un cahier des charges aux objectifs clairs, a affirmé le chef de l'exécutif, citant parmi ces investissements programmés, des hôpitaux, des cliniques, et des laboratoires d'analyses médicales et de confection de médicaments, entre autres.