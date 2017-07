Djezzy renouvelle son conseil d'administration

Optimum télécom Algérie (Djezzy) a tenu son assemblée générale ordinaire (AGO) le 21 juin, apprend-on de sources proches de l'opérateur. Au cours de cette rencontre, il a été procédé à l'examen et à l'approbation des comptes et des résultats annuels de l'entreprise ainsi qu'à leur affectation. L'AGO a aussi procédé au renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration qui venait à échéance et approuvé la nomination de quelques nouveaux administrateurs. Le conseil d'administration s'est réuni immédiatement après l'AGO et décidé d'accorder un nouveau mandat de trois ans à Vincenzo Nesci, président exécutif. Il a également renouvelé Ahmed Alileche en qualité de vice-président et réitéré sa confiance à Matthieu Galvani, directeur général de la société. Ces décisions du conseil d'administration s'inscrivent dans le cadre du processus du redéploiement de la société depuis les accords FNI-VEON de janvier 2015 et la poursuite du programme de transformation en cours dont l'objectif est de faire de Djezzy l'opérateur numérique de référence en Algérie, conclut-on de mêmes sources.