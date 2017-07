Les minutes d'un coup d'Etat turc

Dans un document intitulé «La tentative de coup d'Etat du 15 juillet et la victoire du peuple», le secrétariat général de la présidence de la République turque retrace les minutes qui ont marqué l'histoire de cet événement qui a braqué les caméras du monde sur Istanbul pendant 22 heures. Le document dont une copie a été envoyée à notre rédaction par l'ambassade de Turquie à Alger est de haute facture avec une excellente illustration et des commentaires très concis et qui se terminent par un hommage aux martyrs de ce coup d'Etat dont les photos ont clôturé l'ouvrage de 124 pages La tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016 en Turquie, entamée à partir du quartier général de l'Etat-major par un groupe d'officiers membres de Feto au sein des Forces armées turques a été complètement déjoué 22 heures après le début des événements. D'après les informations rapportées par les journalistes de l'Agence officielle Anadolu, la tentative de Feto a débuté le vendredi 15 juillet 2016 et s'est soldée par un échec le samedi 16 juillet à 20 h 02.