Ménage en plein jour à la gare routière du Caroubier

La gestion de la gare routière du Caroubier va de mal en pis. Après les défaillances constatées notamment par rapport à la libre pratique des prix au niveau des commerces implantés en son enceinte et l'émergence de plusieurs phénomènes, tels que les boutiques pour la recharge des batteries de portables. A présent, c'est le ménage du parterre de cette gare qui se fait en pleine journée. Pour «bien» essuyer le parterre, les agents chargés de cette tâche n'hésitent pas à demander aux voyageurs de se lever des sièges et de changer de place. Bien entendu, les voyageurs répondent favorablement, mais à contrecoeur. Est-il impossible d'effecteur ce ménage très tôt dans la matinée ou la nuit comme ça se fait partout dans le monde? On aimerait bien que la réponse nous parvienne de la direction gérant cette gare!