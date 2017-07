A Kherraza, la maladie du chauve effraie les enfants

De folles rumeurs se sont répandues, comme une traînée de poudre, sur une dangereuse épidémie qui aurait «balayé» la région de Kherraza, l'une des régions les plus peuplées de la wilaya de Annaba, engendrant une véritable psychose au sein de la population. Plusieurs quartiers de la ville étaient en état d'alerte après la circulation d'une «information» sur une prétendue affection qui aurait touché un grand nombre d'enfants. «Ces derniers- racontent les auteurs du scénario catastrophe - auraient été atteints chez des coiffeurs, d'où ils auraient subi des plaques dégarnies sur le cuir chevelu accompagnées de boutons sur tout le reste du corps.» La rumeur ne se limitait pas au constat. Le diagnostic fut même établi et il est colporté que «cette étrange maladie est contagieuse, par simple contact». Les urgences n'ont pourtant pas enregistré des entrées plus fortes que d'habitude. Des analyses sont néanmoins effectuées par des laborantins pour découvrir les causes de cette «épidémie».