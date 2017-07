Les gels antibactériens seraient dangereux pour la santé

Dans un appel à la prudence publié récemment, des chercheurs et professionnels de la santé, originaires de 29 pays, mettent en garde contre le triclosan et le triclocarban, particulièrement présents dans la composition de certains produits du quotidien. Interdits aux Etats-Unis depuis septembre 2016, ces antiseptiques sont notamment suspectés de favoriser le déclenchement du cancer du sein. En matière de santé aussi, les apparences peuvent être trompreuses. Alors qu'ils ont vocation à protéger leurs adeptes des bactéries, les gels hydro-alcooliques seraient potentiellement dangereux pour la santé de ces derniers. Ou plus exactement, le triclosan et le triclocarban, particulièrement présents dans leur composition. Désireux de limiter la production de ces antiseptiques, 200 chercheurs et professionnels de santé, originaires de 29 pays, ont interpellé la communauté internationale. Outre leurs effets antiseptiques très discutés, le triclosan et le triclocarban sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. A utilisation régulière, ils pourraient notamment favoriser une résistance aux antibiotiques, déclencher un cancer du sein ou des dérèglements hormonaux, altérer les spermatozoïdes...