Mali: victime de trois cambriolages, MSF suspend ses activités

L'organisation humanitaire Médecins sans frontière (MSF) a annoncé, vendredi, avoir suspendu ses activités à Kidal, dans le nord du Mali, «pour un manque de sécurité». Les installations de MSF ont fait l'objet de cambriolages répétitifs ces dernières semaines, notamment dan la région de Kidal. «Considérant qu'il s'agit du troisième cambriolage en un peu plus d'un mois, et aussi que la tentative d'attaque de notre entrepôt a été violente, nous sommes forcés de suspendre toutes nos activités jusqu'à ce que nous puissions mener nos activités de manière sûre», souligne MSF dans un communiqué. «C'est une décision difficile parce que l'aide humanitaire reste absolument nécessaire dans la région de Kidal et que MSF est une des rares organisations présentes sur place», note le texte.