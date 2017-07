Oran: l'ONG "R20 Med" organise un forum sur la gestion durable des déchets

L'ONG «R20 Med» organisera aujourd'hui à la maison des jeunes du quartier El Barki (Oran) un forum des jeunes sur le thème: «Gestion durable des déchets: objectif zéro déchet.» Ce forum, en partenariat avec les associations «Wouroud El Hayat» et «Santé Sidi El Houari», verra la participation des représentants locaux du secteur de l'éducation et des APC d'Oran, de Bir El Djir et de Sidi Chahmi et table sur un grand nombre de participants. Selon les organisateurs, c'est une opportunité pour exposer les principaux résultats obtenus dans la mise en oeuvre, depuis 2015, du projet «Education citoyenne au tri sélectif à la source des déchets ménagers» et présenter les recommandations et perspectives pour la prochaine rentrée sociale, en coopération étroite avec le secteur de l'éducation et les collectivités locales.