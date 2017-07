La fin du cauchemar pour Kadiria et Djebahia

Les habitants de deux villages de la wilaya de Bouira, peuvent enfin étancher leur soif. En effet, ces villages relevant des deux communes de Kadiria et de Djebahia et qui comptent 10.000 habitants ont été raccordés au système des grands transferts des eaux du barrage de Koudiet Acerdoune. Ces villages sont Ziraoua, Bni Maânned, Kerfala, Ouled Assem, Taketiout, Ouled Laâlem, Lahguia et Oulbane, où des opérations de réhabilitation des anciens réseaux d'alimentation en eau potable ont été effectuées récemment avant d'être raccordés au système des grands transferts. Un réservoir de 1000 m3 ainsi que cinq stations de reprises ont été réalisés pour permettre la concrétisation de cette importante opération censée apaiser un tant soit peu les souffrances des populations locales qui ont interpellé le premier magistrat de la wilaya sur une série de problèmes que connaît leur région, notamment celui relatif à l'eau potable.