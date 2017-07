La formation professionnelle a compté 300 000 diplômés pour 2016-2017

Le secteur de la formation, professionnelle a enregistré plus de 300.000 diplômés pour l'année scolaire 2016-2017. Ces diplômés ont suivi une formation parmi les 440 spécialités que compte la nomenclature et qui couvrent l'activité socio-économique à l'image de la construction, la plomberie, l'électricité, ainsi que de nouvelles-spécialités dans les technologies numériques et les énergies renouvelables, a ajouté le ministre. Le secteur de l'enseignement et de la formation professionnels accueille chaque année (entrée de septembre et de janvier) près de 700.000 inscrits qui suivent une formation dans les 1255 centres de formation que compte le pays.