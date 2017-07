Quand un ministre découvre l'eau chaude

Fraîchement installé à la tête du ministère du Commerce, Ahmed Saci s'est distingué par un communiqué qui «défonce des portes ouvertes». Ahmed Saci s'est donc fendu d'un texte pour dire «les efforts déployés en faveur de l'augmentation des exportations et de la réduction de la facture d'importations permettront d'équilibrer et de protéger l'économie nationale». Notre nouveau ministre du Commerce devrait être le premier à savoir que depuis qu'on le dit, les chiffres des exportations hors hydrocarbures n'ont pas changé. Le ministre réagissait à un projet de feuille de route économique, destinée à dynamiser les exportations hors hydrocarbures. Il a été lancé virtuellement via un site web pilote de la Chambre de commerce et d'industrie de la wilaya de Médéa. Le site comporte une base de données officielles actualisées par les différents acteurs du secteur économique.