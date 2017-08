20% du poisson fournis par Aïn Témouchent

La wilaya de Aïn Témouchent fournit 20% de la production nationale de poissons, a indiqué le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection. Inspectant une ferme aquacole concrétisée dans le cadre d'un investissement privé dans la commune de M'saïd, le ministre a fait savoir que la wilaya de Aïn Témouchent produit 20.000 tonnes de poissons sur un total de 100.000 tonnes comme production nationale, devenant ainsi leader en matière de pêche et d'aquaculture.