Khenchela se refait une beauté

Une vaste campagne de nettoiement de la ville de Khenchela, a débuté hier, à l'initiative de plusieurs secteurs et établissements privés, a-t-on appris des services de la wilaya.

L'opération ciblera, dans une première étape, les axes et les entrées principales de cette ville, à savoir les routes menant vers la wilaya de Batna et la commune de Aïn Beïda ainsi que celles des localités de Aïn Touila et de Babar, en plus des quartiers du centre-ville à l'instar des cités des 700 Logements, Daouïa et les alentours de la piscine olympique.