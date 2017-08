L'émigré trait d'union entre la France et le Monde arabe

Le vrai acteur des échanges financiers entre la France et le Monde arabe est le travailleur émigré, et maintenant ses enfants. Ils continuent d'envoyer chaque mois et chaque année près de 6 milliards de dollars dans leur pays d'origine. Soit dix fois plus que l'aide publique française au développement effectivement décaissée, selon l'Ocde, souligne un rapport de l'institut Montaigne, un think tank basé à Paris.