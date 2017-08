La qualité du café noir a-t-elle changé?

Le café noir qu'on consomme en Algérie est-il de bonne qualité? La question est sur toutes les lèvres des amateurs de cette boisson. Le café noir a perdu de son arôme, de son goût...

Il n'excite et ne donne plus d'énergie comme auparavant, témoignent plusieurs personnes sans une certaine amertume dans la voix.

A-t-on changé de pays d'importation de ce produit? Ajoute-t-on d'autres substances à cette matière lors de sa transformation? Ce sont autant de questions et d'autres, que d'aucuns parmi les inconditionnels du café se posent.

Une précision de la part du ministère du Commerce s'impose.