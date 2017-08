Le défenseur des éléphants assassiné

Ancien ranger en Afrique du Sud, le fervent défenseur de la cause animale a été abattu dans une embuscade le 17 août à Dar es Salaam. Il avait développé un programme pour réduire le massacre des pachydermes dans le pays. Chemise kaki à manches courtes et lunettes de soleil, Wayne Lotter était l'archétype du ranger, fervent défenseur de la cause animale en Afrique. Ce sauveur d'éléphants a été assassiné dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 août, alors qu'il se dirigeait vers son hôtel, à bord d'un taxi. Pris en embuscade, il a été abattu par deux hommes à bout portant. La scène s'est déroulée à Masaki, le quartier huppé de Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie.