Alger a son Bar à...céréales

Le concept né au Royaume-Uni et qui s'est propagé à travers la planète est arrivé en Algérie. Le bar à céréales «céréales killer» a élu domicile à El Mouradia à Alger. Il faudra faire un choix parmi une immense variété de céréales venant du monde entier, que l'on pourra agrémenter de toppings (des suppléments comme des biscuits, des fruits, de la sauce au chocolat, des bonbons...), le tout accompagné de lait de différentes sortes: écrémé, demi-écrémé, amande, soja, coco, noisette...Un concept qui va sûrement séduire les hipster (terme utilisé pour désigner un individu n'ayant pas adopté certaines habitudes consuméristes et socio-culturelles) de plus en plus nombreux chez nous...