Enseignement: 24 nouvelles spécialités à Tlemcen

Vingt-quatre nouvelles spécialités seront ouvertes à la faveur de la rentrée professionnelle prochaine (session septembre 2017), a-t-on appris du directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya. la directrice de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya, Hafida Zeddour Brahim, a indiqué que ces spécialités prennent en considération les spécificités de la région et concernent l'agriculture, le tourisme, les métiers de l'artisanat traditionnel, aux côtés d'autres spécialités telles que le prêt-à-porter, le tissage, l'installation de panneaux solaires et luminaires, les éoliennes et le transit en douanes, outre celles dispensées au niveau des 26 établissements de formation de la wilaya dont trois instituts.