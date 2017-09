Tizi Ouzou capitale de l'enfance

La deuxième édition du Salon de l'enfant de Tizi Ouzou placée cette année sous le thème «l'enfant, le citoyen de demain» se déroulera du 7 au 12 septembre, a-t-on appris jeudi dernier auprès des organisateurs. Cet évènement qu'organise la direction de la culture en collaboration avec la direction de l'éducation, l'Office national des publications scolaires et le mouvement associatif, a pour objectif d'accompagner les enfants dans leur rentrée scolaire en initiant des activités à caractère éducatif et récréatif qui leur seront proposées. Le Salon de l'enfant sera également une occasion de sensibiliser les jeunes générations sur la protection de l'environnement et la lutte contre sa dégradation à travers un concours réservé au recyclage des déchets ayant pour thème «Quand le déchet se transforme en oeuvre d'art».