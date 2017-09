Trudeau perpétue sa tradition

Comme c'est devenu une tradition, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a félicité, jeudi soir, les musulmans au Canada et à travers le monde, à l'occasion de l'Aïd Al Adha, un moment spécial pour «réfléchir aux leçons à tirer des sacrifices et de la charité».«L'Aïd Al Adha marque la fin du pèlerinage islamique annuel à La Mecque. C'est le moment de réfléchir aux leçons à tirer des sacrifices et de la charité, et de démontrer la reconnaissance pour les nombreuses bénédictions que la vie nous offre», a souligné Trudeau dans une déclaration rendue publique par son bureau. «Afin de souligner cette occasion spéciale, les musulmans se réuniront entre familles et amis pour prendre part à des prières matinales, partager des repas festifs, échanger des voeux, et donner à ceux qui sont dans le besoin», a-t-il ajouté.