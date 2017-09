Le tatouage au henné naturel: une tradition bien ancrée

Pratique ancestrale chez les femmes de plusieurs régions du pays, notamment dans les Aurès, le M'zab et en Kabylie, le tatouage éphémère au henné naturel, avec des motifs de plus en plus modernes, assorti de khôl (antimoine) et de «souak», continue de constituer un attribut incontournable pour la beauté féminine, notamment lors de la célébration des fêtes religieuses.

Pour s'embellir lors des réjouissances, particulièrement les jours de l'Aïd (El Fitr ou El Adha), les femmes recourent encore aux matières cosmétiques naturelles héritées de leurs aïeux, dont surtout le henné naturel.

Les feuilles de henné cueillies dans les régions de Biskra et El Oued, sont les plus prisées et occupent une place importante dans la préparation de la pâte utilisée dans l'esthétique féminine et le tatouage éphémère avec l'introduction de dessins et motifs figuratifs souvent inspirés de l'environnement.