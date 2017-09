Les Américains ne sont plus Charlie

Les Américains ne sont plus Charlie et semblent désormais «manquer d'humour». Un dessin faisant la Une du dernier numéro du magazine satirique Charlie Hebdo et consacrée à la tempête tropicale Harvey, qui a fait au moins 38 morts, suscite la colère et scandalise de l'autre côté de l'Atlantique. Le dessin illustre des drapeaux flanqués de croix gammées et des bras faisant le salut nazi submergés par les eaux. Le caricaturiste Riss titrait ainsi: «Dieu existe! Il a noyé tous les néo-nazis du Texas», Etat conservateur, ayant voté à 52,6% pour Donald Trump. La caricature fait référence au rassemblement des suprémacistes blancs et des incidents qui s'y sont déroulés le 12 août dernier à Charlottesville, en Virginie. Une jeune militante antiraciste avait été tuée ce jour-là, provoquant une vague d'indignation dans le pays. Le président des Etats-Unis avait d'ailleurs provoqué un tollé, en condamnant avec une même mesure les suprémacistes et les antiracistes. Des journalistes, éditeurs, intellectuels, hommes politiques ou internautes ont vite exprimé sur Twitter leur «dégoût» face à cette Une de Charlie Hebdo.