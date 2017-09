Première édition du Salon de cybersécurité à Alger

Le Palais des expositions des Pins maritimes, Safex, abritera du 14 au 16 septembre 2017 la première édition du Salon international de la cybersécurité informatique intitulé «Himayatic». Organisé par la société technologique Kooteo, ce salon reviendra sur les dernières cyberattaques mondiales, et comment une entreprise algérienne peut répondre à ces problématiques.

Ce salon sera ouvert aux opérateurs fournisseurs de solutions en matière de sécurité IT, Web sécurité, Cloud, Big data, storage, formation, réseau et télécoms, mobilité, banking, cybersécurité, cyberdéfense. Au programme de «Himayatic 2017» deux journées de conférences, un Hackathon de 48h et une Install Party «Linux».