Quand le poisson va, tout va

Une production de 320 tonnes de poisson d'eau douce est attendue à fin 2017 à travers le sud-ouest du pays, promet la direction de la pêche et des ressources halieutiques (Dprh) de Béchar. «Cet objectif est conforté par la réalisation d'une production globale de 221 tonnes des mêmes espèces de poisson durant le premier semestre 2017», a-t-on précisé. Actuellement, en plus des activités de pêche dans les barrages de Djorf Ettorba et Brézina, localisés respectivement dans les wilayas de Béchar et d'El Bayadh avec une dizaine de concessions de pêche continentale délivrées, on recense 159 bassins d'irrigation exploités pour la pisciculture intégrée à l'agriculture et qui produisent annuellement plus de 50 tonnes de poisson d'eau douce de différentes espèces, ainsi que par 158 agriculteurs de la région qui ont bénéficié de formation dans les techniques de la pisciculture.