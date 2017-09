"Music Jazairia", un concert pas comme les autres

L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), l'Institut français d'Algérie, FGO-Barbara, établissement culturel de la Ville de Paris et l'établissement Arts et Culture, vous présentent les groupes The Pertur-Batteurs, DimaStand, Clé 13, NR2, Smoke et Tissilawen, lauréats de la formation musicale (dispositif d'accompagnement et de professionnalisation destiné aux groupes émergents de musiques actuelles), en concert le vendredi 8 septembre 2017 à 19h30 à la salle Ibn Khaldoun - Alger. Ayant pour objectif de permettre aux artistes de développer leurs compétences et de progresser dans la conduite de leur projet musical, ce programme d'accompagnement des groupes musicaux émergents algériens s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération et d'amitié entre la wilaya d'Alger et la ville de Paris. Il a regroupé, lors de sa première session du 2 au 4 juillet 2017, six groupes dans les studios Aminoss et à l'Institut français d'Alger, pour des ateliers s'intéressant à l'ensemble des aspects du métier de musicien.