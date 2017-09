Le prochain "Einstein" est une...femme

Harvard pense avoir trouvé le prochain Albert Einstein... et il s'agit d'une jeune femme, âgée de 24 ans. Véritable génie de la physique quantique, Sabrina Gonzalez Pasterski, née en 1993, figure déjà, malgré son jeune âge, parmi les physiciens les plus prometteurs des États-Unis. Elle a déjà construit un avion et étudié la gravité quantique...Son potentiel est tel qu'elle a été à diverses reprises comparée à de légendaires génies scientifiques, tels que Stephen Hawking ou Albert Einstein lui-même. Si ces cerveaux de renommée mondiale nourrissent bon nombre de fantasmes chez leurs contemporains, il se pourrait bien que Sabrina Pasterski incarne la relève de la prochaine génération, en tant que «plus grande intelligence de l'humanité».