Les "entrepreneurs sociaux" arrivent

Le Centre algérien d'entrepreneuriat social, en partenariat avec Enactus, lance les inscriptions pour la deuxième édition du programme IMPACT@Work. IMPACT@Work est un programme destiné à des étudiants universitaires de la wilaya d'Alger, de Boumerdès et d'Oran et vise à développer à travers des sessions d'inspiration, de sensibilisation, de formations et des sorties sur terrain, les compétences entrepreneuriales, managériales et humaines des étudiants dans le but de créer des entreprises à fort impact social. Pour vous inscrire, rien de plus simple: il suffit d'être étudiant universitaire dans l'une de ces trois villes, à savoir Alger, Boumerdès ou Oran.