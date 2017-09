Aadl: le ministre de l'Habitat interpellé

De très nombreux copropriétaires de logements Aadl entendent saisir le nouveau ministre de l'Habitat sur la question des ascenseurs. Il semble, en effet, que plus aucun ascenseur n'est en service dans tous les sites Aadl de 2001 et 2002. La direction de la gestion immobilière de l'Aadl, affirment beaucoup d'habitants, a fait montre d'une absence de professionnalisme avérée dans le choix des sociétés censées s'occuper de la maintenance des ascenseurs. Plus que cela, la direction d'Alger de l'Aadl a installé des personnes, qui n'ont rien à voir avec la gestion immobilière, aux postes de gestionnaires de cités. Résultat: l'ensemble du parc de l'Addl de 2001 et 2002 tombe en ruine, malgré des charges payées rubis sur l'ongle par les colocataires.