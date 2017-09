L'enjeu de l'eau dominera les locales à Tizi Ouzou

La prochaine campagne électorale à Tizi Ouzou verra la «guerre de l'eau» prendre le dessus sur toutes les autres batailles, disent les observateurs locaux. Et pour cause, l'ensemble des listes de candidatures pour les locales réservent un chapitre entier à la question dans leurs programmes électoraux. Les mêmes observateurs notent l'importance de ce thème au regard de la pénurie permanente que vivent les citoyens de cette wilaya depuis plusieurs mois. Des projets les plus sérieux, aux plus farfelus en passant par les plus coûteux seront proposés aux électeurs. En attendant, les autorités actuelles se démènent pour améliorer la distribution de l'eau avant le mois de novembre pour marquer à leur actif le règlement du problème. Ça pèsera lourd dans le bulletin de vote, dit-on.