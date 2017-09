La Tunisie se lance dans le solaire

La société privée TuNur Limited a déposé une demande d'autorisation auprès du ministère tunisien de l'Énergie et des Énergies renouvelables pour un projet d'exportation d'électricité solaire de 4,5Gw. Selon plusieurs médias, ce méga-projet solaire sera implanté en plein désert, à proximité de Réjim Maâtoug, dans le sud-ouest du pays. Mené par TuNur Limited, il devra permettre de fournir de l'électricité décarbonée au marché européen. Sur son site, l'entreprise indique que le premier câble sous-marin, d'un coût approximatif de 1,6 milliard d'euros, devra relier la Tunisie à Malte pour le transfert de 250 à 500 Mw d'énergie solaire. Le second câble reliera la Tunisie au centre de l'Italie en passant par Rome pour un transfert de 2000 Mw d'énergie solaire. Enfin, un troisième câble atteindra le sud de la France, probablement Marseille, pour transférer plus de 2000 Mw.