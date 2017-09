Météo Algérie certifiée

En application de la norme de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci) relative à la mise en place d'un système de management de la qualité (SMQ), Météo Algérie a mis en place un système de management de qualité. La certification de ce système a été délivrée à titre provisoire par le bureau certificateur SGS Algérie en mars 2017, puis à titre officiel par SGS ICS France en avril dernier, selon la même source. Couvrant le périmètre de la navigation nationale et internationale suivant la norme Iso 9001v2008, cette consécration «est l'aboutissement de plusieurs années de travail durant lesquelles, Météo Algérie n'a ménagé aucun effort pour mettre tous les moyens nécessaires à la réussite de cette démarche qualité», selon le communiqué. Selon l'Onm, cette certification vient aussi «confirmer et appuyer l'engagement» de Météo Algérie au service de l'efficacité organisationnelle, de la satisfaction clients comme des enjeux de sécurité qui sont au coeur de sa stratégie d'entreprise et de la relation de confiance nouée avec ses clients et ses partenaires».