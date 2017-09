Oran traîne de l'amiante dans ses bâtiments

Une quantité de 953 tonnes d'amiante, considérée comme déchets spéciaux dangereux (DSD), est générée annuellement au niveau de la wilaya d'Oran. C'est ce que rapporte une étude sur les déchets spéciaux et déchets spéciaux dangereux commandée par la direction de l'environnement locale. La production d'amiante ciment est inexistante en Algérie, depuis des années, avec la fermeture des usines spécialisées dans ce créneau, à commencer par l'usine de Gué de Constantine (Alger) en 1998, suivie de celles implantées à Mascara, Skikda, Bordj Bou Arréridj et Meftah. L'utilisation même d'amiante est proscrite depuis la décision prise par le gouvernement, en octobre 2009, d'interdire la fabrication, l'importation et la commercialisation de tout type de fibre d'amiante et des produits qui en contiennent. Les déchets d'amiante existant au niveau de la wilaya d'Oran proviennent principalement des travaux de réhabilitation et de démolition dans le secteur du bâtiment et travaux publics.