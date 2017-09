100 000 secouristes formés par la Protection civile

Paris réussit pour le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha El Habiri qui vient de s'accrocher les galons du secourisme: le seuil de 100 000 secouristes formés par ses services a été franchi, a-t-on appris hier. Comme la prunelle de ses yeux, Mustapha El Habiri veillait personnellement à la réussite de cette opération de formation en secourisme de masse pour le large public, sous le slogan «Un secouriste par famille» lancé en novembre 2010. Qu'on se le dise: si le travail accompli quotidiennement par nos pompiers à travers le vaste territoire national est d'or, la formation de secouristes est de diamant. Dans notre pays, ce ne sont pas les risques et les catastrophes qui manquent. Chaque année un nombre important de personnes sont victimes d'accidents de la voie publique et beaucoup en meurent. A cela s'ajoutent les catastrophes de plus en plus fréquentes et les accidents de la vie courante auxquels la population est exposée quotidiennement. Quoi de plus noble en effet que d'apprendre au simple citoyen le geste qu'il faut au moment qu'il faut pour sauver une vie! Alors disons: «Merci colonel!».