Globalfirepower classe les armées "les plus puissantes du monde"

Le portail Globalfirepower a publié son classement des armées les plus puissantes du monde dressé par des experts militaires. La liste est dominée par les États-Unis, alors que la Russie se trouve en deuxième position et la Chine est classée troisième. Viennent ensuite l'Inde, la France, le Royaume-Uni, le Japon, la Turquie, l'Allemagne et l'Égypte. La Corée du Sud figure en 12e place, alors que son voisin du Nord est en 23e position. Le Canada et la Belgique sont classés 26e et 66e respectivement. La liste dressée par Globalfirepower est basée sur plus d'une cinquantaine de critères, dont la quantité totale des armements et équipements ainsi que leur diversité, les effectifs des troupes régulières et des réserves, les budgets militaires, les infrastructures de transport dont disposent les pays étudiés, ainsi que la production des hydrocarbures et d'autres facteurs qui ont un impact sur les capacités défensives du pays.