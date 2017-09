Lucasfilm renvoie Trevorrow, réalisateur de l'Episode IX de Star Wars

Le côté obscur de la «Force» serait-il en train de saboter la galaxie Lucasfilm? Quelques mois après le départ de Phil Lord et Chris Miller, la compagnie fondée par George Lucas et dirigée par Kathleen Kennedy vient d'annoncer, dans un communiqué, qu'elle se séparait de Colin Trevorrow, embauché deux ans plus tôt pour réaliser l'Épisode IX de Star Wars. «Colin a été un merveilleux collaborateur au cours du processus de développement, mais nous sommes arrivés à la conclusion que nos visions pour le projet diffèrent.» Autrement dit, il y a eu dispute sur ce qu'il fallait faire et, comme toujours dans un studio de cette taille-là, le réalisateur a perdu la bataille. Des rumeurs concernant un départ de Trevorrow avaient fait surface dès le mois de juin, quelques semaines avant la sortie de son dernier film, The Book of Henry, un thriller déserté par le public et la critique. D'après des sources citées par le Hollywood Reporter, l'écriture du scénario de l'Épisode IX posait problème. Les tensions entre le réalisateur et Kathleen Kennedy seraient devenues progressivement «insupportables». Au point de pousser cette dernière à prendre des mesures radicales.