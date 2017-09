Un million de Tchétchènes manifestent contre le massacre des Rohingyas

Suite à la montée des tensions en Birmanie qui ont fait plus de 400 morts, principalement parmi les Rohingyas, une minorité musulmane habitant l'ouest du pays, plus d'un million de personnes se sont rassemblées, lundi dernier, dans le centre de Grozny, en Tchétchénie, pour soutenir ce peuple qui, selon les manifestants, fait l'objet d'un génocide cruel. Ce rassemblement auquel assistait le président tchétchène Ramzan Kadyrov, appelle à l'arrêt du bain de sang en Birmanie, à punir les auteurs et à enquêter sur les crimes contre l'humanité. Le dirigeant tchétchène a comparé les méthodes des militaires et des moines birmans à celles des gardes dans les camps de concentration nazis.«Les autorités de ce pays ont privé du droit de vivre plus d'un million de Rohingyas. Leurs pauvres habitations brûlent. Les gens sans défense sont déchiquetés, brûlés au bûcher, noyés. Les enfants sont battus contre le sol, jetés au feu», a-t-il ajouté.