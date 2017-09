L'Aïd et la rentrée ont coûté plus de 110 milliards de dinars

Plus de 100 milliards de DA retirés des bureaux d'Algérie poste en moins d'une semaine à l'occasion de l'Aïd al-Adha et de la rentrée scolaire. Algérie poste a indiqué que ses clients avaient retiré plus de 100 milliards de dinars algériens (DA) en moins d'une semaine pour faire face aux dépenses de l'Aïd al-Adha et de la rentrée scolaire. Les clients d'Algérie poste ont «retiré plus de 100 milliards de DA en moins d'une semaine pour faire face aux dépenses de l'Aïd al-Adha et de la rentrée scolaire», a précisé le communiqué. Algérie poste a réaffirmé son engagement à oeuvrer à l'amélioration de ses prestations en dépit de la grande affluence que connaissent les bureaux de poste en pareilles occasions, rappelant avoir mobilisé plus de 1050 distributeurs automatiques de billets (DAB) pour alléger la pression.