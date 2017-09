Un avion de la Delta Airlines a traversé l'ouragan Irma

Alors que l'ouragan Irma s'approchait de Porto Rico, un avion de la Delta Air Lines venu de New York est parvenu à atterrir sur l'une des pistes de l'aéroport de la capitale San Juan, décharger des passagers puis repartir de plus belle avec d'autres passagers. Le tout sous l'oeil d'observateurs complètement ahuris. Parti avec plus d'une demi-heure de retard de l'aéroport J.F.K de New York, le pilote savait dès le départ que l'atterrissage à Porto Rico se ferait dans des conditions acceptables mais que la suite risquait d'être plus délicate en raison d'une dégradation rapide des conditions météorologiques. Résultat: tout a été mis en place pour que l'avion passe le moins de temps possible dans l'aéroport de San Juan. Il n'a fallu en tout que 52 minutes pour le vider intégralement de ses passagers et de ses bagages, le remplir de nouveau et redécoller vers New York. L'avion a ensuite emprunté un chemin risqué pour rallier l'aéroport Kennedy au plus vite, se glissant entre la bande de pluie extérieure de l'ouragan et son centre. À bord, tout s'est apparemment bien passé, l'équipage ayant même servi le repas prévu.