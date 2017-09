"Terminators" russes pour l'Armée algérienne

A en croire le journal russe Pravda, l'Algérie a signé un contrat avec la Russie pour acquérir des «Terminators». De son côté l'agence Sputnik rapporte que «même si leur objectif principal est de protéger les chars contre les troupes et les lance-roquettes de l'ennemi, les Bmpt sont des véhicules polyvalents et redoutables pour n'importe quel adversaire». «Il n'est pas exclu qu'ils puissent aussi servir, à l'avenir, de base pour la conception de robots de combat terrestres. Son haut degré d'automatisation et ses armes puissantes font de cet appareil un boucher impitoyable», ajoute Sputnik soulignant que «les Terminators permettent aux équipages des chars de ne plus se soucier de la zone de proximité pour se concentrer sur la destruction des cibles larges, des blindés et des fortifications de l'ennemi».

Le contrat a été signé en avril 2016, affirme la même source. Surnommé le «véhicule du jugement dernier» ou «broyeur de viande», les chars (Bmpt) Terminators sont désormais la nouvelle cible de l'Armée algérienne.