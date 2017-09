30 entreprises au Salon international de la récupération des déchets

Le Salon International de la récupération et de la valorisation des déchets est prévu du 9 au 12 octobre prochain au Palais des expositions des Pins maritimes Alger. Le sujet est véritablement d'actualité d'autant que le thème retenu pour cette nouvelle édition tourne autour des enjeux économiques et technologiques du recyclage des déchets. Ce qui était perçu auparavant comme une préoccupation purement environnementale, est devenu aujourd'hui une activité économique pouvant générer un chiffre d'affaires de 38 milliards de DA/an et de nombreux postes d'emploi directs et indirects. Cette 2e édition est sous le parrainage des ministères de l'Environnement et des Energies renouvelables, de l'Industrie et des Mines et du Commerce. Le salon est réservé aussi bien aux professionnels qu'au grand public et il est organisé par la Caci, Chambre algérienne de commerce et d'industrie en collaboration avec l'Agence nationale des déchets (AND)et en partenariat avec la Safex. L'évènement vise particulièrement la promotion de la gestion des déchets industriels tout comme les activités liées à la récupération et le recyclage.