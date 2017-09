Des "harraga" en Grèce se font passer pour des réfugiés syriens

La «harga» via la Grèce reprend de plus belle. 230 Algériens y ont été expulsés depuis le début de l'année. Ces «harraga» ont transité par la Turquie avant d'atterrir à Hellas, en traversant les frontières terrestres. Un passage qui était à la «mode» il y a quelques années chez les migrants clandestins avant d'être abandonné à cause des contrôles stricts des autorités grecques. Mais, ce retour en grâce de la «harga» via la Turquie s'est fait à la faveur de la crise syrienne. Ces Algériens qui rêvent du Vieux Continent se font passer pour des réfugiés afin de pouvoir bénéficier des avantages qu'offrent les pays européens à cette population qui a fui la guerre et la famine. D'ailleurs, sur les 230 expulsés 136 avaient demandé l'asile politique en arguant être syriens...