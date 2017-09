Des réacteurs d'avion volés dans les ateliers d'Air Algérie?

La Compagnie nationale de transport aérien Air Algérie est secouée par un nouveau scandale, suite à la disparition pure et simple de 25 réacteurs d'avions de ses ateliers de maintenance et de réparation. C'est ce que rapporte le confrère arabophone Echourouk. «Ces 25 réacteurs d'avions Boeing 727 et Boeing 737 ont disparu des ateliers de maintenance et de réparations d'Air Algérie à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger», précise la même source. Parmi les réacteurs disparus, deux ont été envoyés en Suède en 2004 pour réparation, et ne sont jamais réapparus depuis. La valeur totale de ces pièces ainsi subtilisées a été estimée, à en croire la même source, à une somme totale dépassant les 600 millions de dinars (60 milliards de centimes).