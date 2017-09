Le fil à couper le beurre de Bouguerra Soltani

Dans une nouvelle sortie médiatique, l'ancien président du MSP, Bouguerra Soltani, a révélé avoir la clé de sortie de crise pour l'Algérie. Il faut l'arabiser, juste l'arabiser davantage. Aussi simple que ça. Invité du programme «Wa fi riwatin oukhra» diffusé hier, sur la chaîne de télévision Al-Araby TV basée à Londres, il a déclaré que «l'Algérie doit s'arabiser, et l'arabisation passe par l'école». En plus de cette idée «lumineuse», l'ancien leader du MSP semble même avoir inventé le fil à couper le beurre quand il rappelle qu' «il n'est pas facile pour un peuple qui a été colonisé pendant un siècle et quart de conserver sa langue, sa culture et son arabité». Quant à son amazighité... ce n'est apparemment pas trop important pour Bouguerra Soltani.