Oran a mobilisé 500 camions pour sa toilette

Pas moins de 500 camions et 270 engins entre chargeurs, rétro-chargeurs, bulldozers, balayeuses sont réquisitionnés pour l'éradication des points noirs recensés au niveau des différents secteurs urbains et axes routiers du groupement urbain d'Oran. 81 sites (points noirs) dénombrés à travers les quartiers et les cités de la ville d'Oran seront touchés par cette opération de nettoiement d'envergure, qui se déroulera désormais chaque week-end a indiqué Meddah Si Ali lors d'un point de presse, organisé en marge d'une rencontre avec les directeurs de l'exécutif de la wilaya, soulignant que cette opération d'hygiène vient en appoint aux opérations de collecte quotidiennes. «Tous les points noirs identifiés de la ville d'Oran seront éradiqués même s'il faut rester trois week-ends», a déclaré le même responsable.